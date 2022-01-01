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Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Acer Chromebook 512

44 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
VS
37 из 100
Acer Chromebook 512
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Acer Chromebook 512
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Батарея 0 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и Acer Chromebook 512 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 463-631% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2480 vs 1733 баллов
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Chromebook 512
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (688 и 850 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
vs
Chromebook 512

Корпус

Вес 1.7 кг 1.3 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм
Площадь 850 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~62.4%
Боковые рамки 6.9 мм 21.8 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 12 дюймов
Тип матрицы TFT VA TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 912 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 2 4
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
FLOPS 2.822 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 256
Блоки текстурирования (TMUs) 56 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +841%
2.822 терафлопс
Chromebook 512
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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