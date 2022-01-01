Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 0 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) Видеокарта показывает в среднем на 463-631% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2480 vs 1733 баллов

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Chromebook 512 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (688 и 850 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.3 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм Площадь 850 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~62.4% Боковые рамки 6.9 мм 21.8 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 912 Диагональ 15.6 дюймов 12 дюймов Тип матрицы TFT VA TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 912 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) 300 нит Chromebook 512 н/д

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP - 10 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм FLOPS 2.822 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 896 256 Блоки текстурирования (TMUs) 56 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8 Производительность GPU IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +841% 2.822 терафлопс Chromebook 512 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 32GB 64GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.