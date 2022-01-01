Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Acer Chromebook 512
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 463-631% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
- На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2480 vs 1733 баллов
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Chromebook 512
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (688 и 850 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.3 кг
|Размеры
|359.2 x 236.5 x 19.9 мм
|297.18 x 231.4 x 21.08 мм
|Площадь
|850 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~62.4%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|21.8 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Желтый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|12 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 912 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|-
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|-
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
612
Geekbench 5 (многоядерный)
2485
1602
Cinebench R23 (одноядерный)
1365
671
Cinebench R23 (многоядерный)
2480
1733
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|10 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|0.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|8
Производительность GPU
2.822 терафлопс
0.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x32 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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