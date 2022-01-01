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Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против ASUS TUF Gaming A15 FA506

44 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
VS
56 из 100
ASUS TUF Gaming A15 FA506
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
ASUS TUF Gaming A15 FA506
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Экран 1920 x 1080
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и ASUS TUF Gaming A15 FA506 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (850 и 921 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Gaming A15 FA506
  • На 315% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10289 vs 2480 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 52 Вт*ч большей батареей (90 и 38 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
vs
TUF Gaming A15 FA506

Корпус

Вес 1.7 кг 2.3 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 359.8 x 256 x 24.5 мм
Площадь 850 см2 921 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~72.9%
Боковые рамки 6.9 мм 7.2 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 120°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TFT VA IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства - 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 75 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1403 МГц
Boost частота GPU - 1635 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
2.822 терафлопс
TUF Gaming A15 FA506 +137%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 73.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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