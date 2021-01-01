Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Dell Inspiron 14 5402
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 5402
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (53 и 38 Вт*ч)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (695 и 850 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.4 кг
|Ширина
|359.2 мм
|321.3 мм
|Высота
|236.5 мм
|216.2 мм
|Толщина
|19.9 мм
|16.7-17.9 мм
|Площадь
|850 см2
|695 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~77.8%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Желтый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|60%
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1265
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 14 5402 +1%
2521
Cinebench R23 (одноядерный)
1365
1342
Cinebench R23 (многоядерный)
Inspiron 14 5402 +1%
2511
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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