Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Dell Inspiron 15 3510
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- На 219% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2480 vs 777 баллов
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.7 и 1.85 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.85 кг
|Размеры
|359.2 x 236.5 x 19.9 мм
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|Площадь
|850 см2
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~79.5%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Желтый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TFT VA
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|400:1
|Время отклика
|-
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|-
|Ядер
|2
|2
|Потоков
|4
|2
|L3-кэш
|6 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1217
456
Geekbench 5 (многоядерный)
2531
835
Cinebench R23 (одноядерный)
1365
451
Cinebench R23 (многоядерный)
2480
777
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|5 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Частота GPU
|-
|200 МГц
|Boost частота GPU
|-
|750 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|2
Производительность GPU
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +1916%
2.822 терафлопс
0.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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