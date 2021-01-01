Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) или Inspiron 16 Plus 7610 – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против Dell Inspiron 16 Plus 7610

48 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
VS
67 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и Dell Inspiron 16 Plus 7610 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.7 и 2.01 кг)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • На 274% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 2480 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 48 Вт*ч большей батареей (86 и 38 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
vs
Inspiron 16 Plus 7610

Корпус

Вес 1.7 кг 2.01 кг
Ширина 359.2 мм 355.2 мм
Высота 236.5 мм 247.5 мм
Толщина 19.9 мм 16.8-18.9 мм
Площадь 850 см2 879 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~84.4%
Боковые рамки 6.9 мм 5.3 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.3 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
2.822 терафлопс
Inspiron 16 Plus 7610 +127%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.3 мм
Тачпад
Размер - 13.3 x 9.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
2. HP 15 (2021) или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
3. ASUS VivoBook 15 M513 или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
4. Acer Nitro 5 (AN515-45) или Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
5. Dell Inspiron 15 5510 или Inspiron 16 Plus 7610
6. Dell Inspiron 15 7506 или Inspiron 16 Plus 7610

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 16 Plus 7610 и Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры