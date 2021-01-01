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Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против HP 17

48 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
VS
43 из 100
HP 17
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
HP 17
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 41 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и HP 17 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (850 и 1129 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 141 против 106 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP 17
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
vs
HP 17

Корпус

Вес 1.7 кг 2.3 кг
Ширина 359.2 мм 414.7 мм
Высота 236.5 мм 272.2 мм
Толщина 19.9 мм 24.3 мм
Площадь 850 см2 1129 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~73.1%
Боковые рамки 6.9 мм 15.8 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 106 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1600 x 900 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
300 нит
HP 17
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +236%
2.822 терафлопс
HP 17
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Да
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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