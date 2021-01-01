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Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) против HP Spectre x360 15

49 из 100
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
VS
66 из 100
HP Spectre x360 15
Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
HP Spectre x360 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 72.9 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 1165G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) и HP Spectre x360 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.7 и 1.92 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-50% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать HP Spectre x360 15
  • На 141% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6070 vs 2523 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 34.9 Вт*ч большей батареей (72.9 и 38 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
vs
Spectre x360 15

Корпус

Вес 1.7 кг 1.92 кг
Ширина 359.2 мм 359.9 мм
Высота 236.5 мм 226.4 мм
Толщина 19.9 мм 19.9 мм
Площадь 850 см2 815 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~82.4%
Боковые рамки 6.9 мм 7.3 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
300 нит
Spectre x360 15 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100-1400 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 768
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) +67%
2.822 терафлопс
Spectre x360 15
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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