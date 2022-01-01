Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") Существенно легче – весит на 800 граммов меньше (1.5 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (699 и 927 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 118% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5542 vs 2542 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (57 и 38 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 2.3 кг Размеры 324.2 x 215.7 x 19.9 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 699 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~72.4% Боковые рамки 7.2 мм 9 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1480:1 Цветовой охват sRGB - 53% Время отклика - 11 мс Максимальная яркость IdeaPad 3i Gen 6 (14") 300 нит Nitro 5 AN515-57 300 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 500 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3070 Mobile 6GB TGP - 65 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1380 МГц Boost частота GPU - 1560 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU IdeaPad 3i Gen 6 (14") 2.822 терафлопс Nitro 5 AN515-57 +13% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.