IdeaPad 3i Gen 6 (14") или XPS 17 9710 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (TN) - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.5 и 2.21 кг)

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (699 и 929 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 157 против 133 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 284% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 2542 баллов

Комплектуется на 59 Вт*ч большей батареей (97 и 38 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 2.21 кг Размеры 324.2 x 215.7 x 19.9 мм 374.4 x 248 x 19 мм Площадь 699 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~90.3% Боковые рамки 7.2 мм 4.1 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость IdeaPad 3i Gen 6 (14") 300 нит XPS 17 9710 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 97 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP - 60 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 720-1395 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1500 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 896 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 3i Gen 6 (14") 2.822 терафлопс XPS 17 9710 (2021) +118% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x1.5W 2x2.5W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.