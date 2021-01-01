Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (17") Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.7 и 2.2 кг)

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (56 и 38 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (868 и 1093 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 1.7 кг Размеры 399 x 274 x 19.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 1093 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~82.3% Боковые рамки 8 мм 5.7 мм Цвета Серий, Синий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1842:1 Цветовой охват sRGB - 99.5% Охват Adobe RGB - 68.5% Охват DCI-P3 - 66.6% Время отклика - 26 мс Максимальная яркость IdeaPad 3i Gen 6 (17") 300 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 896 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 3i Gen 6 (17") +100% 2.822 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.