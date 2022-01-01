Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 36 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 182% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 2584 баллов

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (45 и 36 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.8 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 831 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~77.5% Боковые рамки 5.7 мм 9 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 56% - Охват Adobe RGB 38.7% - Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит Aspire 3 (A315-58) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 36 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 12 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) +32% 1.108 терафлопс Aspire 3 (A315-58) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.8 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.