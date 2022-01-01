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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Acer Aspire 5 (A515-45)

45 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A515-45)
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Acer Aspire 5 (A515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 48 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и Acer Aspire 5 (A515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.7 и 1.8 кг)
  • На 54% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 4741 баллов
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (831 и 910 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15" (AMD)
vs
Aspire 5 (A515-45)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.8 кг
Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
Площадь 831 см2 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~73.7%
Боковые рамки 5.7 мм 9 мм
Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.8 дБ 38.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1908:1
Цветовой охват sRGB 56% 57.3%
Охват Adobe RGB 38.7% 39.3%
Охват DCI-P3 37.4% 38%
Время отклика 34 мс 32 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 5 15" (AMD) +20%
300 нит
Aspire 5 (A515-45)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 364 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 384
Блоки текстурирования (TMUs) 28 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 8
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD)
1.108 терафлопс
Aspire 5 (A515-45)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 71.8 дБ 70.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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