IdeaPad 5 15" (AMD) или Aspire 5 (A517-52) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 50.2 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.7 и 2.6 кг)

На 177% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 2636 баллов

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (831 и 1064 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 5.2 Вт*ч большей батареей (50.2 и 45 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.6 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 831 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~77.5% Боковые рамки 5.7 мм 10.3 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.8 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 892:1 Цветовой охват sRGB 56% 59% Охват Adobe RGB 38.7% 38% Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс 11 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит Aspire 5 (A517-52) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 50.2 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма 307 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX350 GeForce MX450 TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1468 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR5 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерных блоков 448 640 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) 1.108 терафлопс Aspire 5 (A517-52) +70% 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.8 дБ 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.