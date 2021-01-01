IdeaPad 5 15" (AMD) или Swift 3x (SF314-510G) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 59 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 4972 баллов

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 71-97% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (59 и 45 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (685 и 831 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.4 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм Площадь 831 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~78.9% Боковые рамки 5.7 мм 6.5 мм Цвета Серий, Синий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1020:1 Цветовой охват sRGB 56% 96% Охват Adobe RGB 38.7% - Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс 31 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит Swift 3x (SF314-510G) 300 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe MAX Graphics TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1650 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерных блоков 448 768 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) 1.108 терафлопс Swift 3x (SF314-510G) +129% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 1

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.