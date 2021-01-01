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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Apple MacBook Pro 16 (2019)

51 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 100 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.7 и 2.04 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 104-142% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 55 Вт*ч большей батареей (100 и 45 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15" (AMD)
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.04 кг
Ширина 356.7 мм 357.9 мм
Высота 233.1 мм 245.9 мм
Толщина 19.9 мм 16 мм
Площадь 831 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~84.3%
Боковые рамки 5.7 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 40.8 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 56% 100%
Охват Adobe RGB 38.7% 88.8%
Охват DCI-P3 37.4% 99.4%
Время отклика 34 мс 43 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 5 15" (AMD)
300 нит
MacBook Pro 16 (2019) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 364 грамма 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1250 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 1280
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD)
1.108 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +189%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 71.8 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет

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