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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Dell Alienware m15 R5

50 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
VS
73 из 100
Dell Alienware m15 R5
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и Dell Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • Существенно легче – весит на 1060 граммов меньше (1.7 и 2.76 кг)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (831 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 620-845% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 41 Вт*ч большей батареей (86 и 45 Вт*ч)
  • На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12231 vs 7164 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15" (AMD)
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 1.7 кг 2.76 кг
Ширина 356.7 мм 356.2 мм
Высота 233.1 мм 272.5 мм
Толщина 19.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 831 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~69.1%
Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм
Цвета Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 56% 100%
Охват Adobe RGB 38.7% -
Охват DCI-P3 37.4% 100%
Время отклика 34 мс 5 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 5 15" (AMD)
300 нит
Alienware m15 R5
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 364 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 110-125 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1467 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1778 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 13.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 3840
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD)
1.108 терафлопс
Alienware m15 R5 +1127%
13.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 71.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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