Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Celeron N4020 Intel Pentium Silver N5030 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) На 839% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 777 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 380-518% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.7 и 1.85 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3510 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.85 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 831 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~79.5% Боковые рамки 5.7 мм 6.6 мм Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 56% - Охват Adobe RGB 38.7% - Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс 25 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) +36% 300 нит Inspiron 15 3510 220 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 / 95 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 600 TGP 10-45 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 300 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 750 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 448 96 Блоки текстурирования (TMUs) 28 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 2 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) +691% 1.108 терафлопс Inspiron 15 3510 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.8 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.