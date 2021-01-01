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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Dell Inspiron 15 5502

50 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
VS
49 из 100
Dell Inspiron 15 5502
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Dell Inspiron 15 5502
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и Dell Inspiron 15 5502 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • На 183% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7198 vs 2543 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (53 и 45 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15" (AMD)
vs
Inspiron 15 5502

Корпус

Вес 1.7 кг 1.65 кг
Ширина 356.7 мм 356.1 мм
Высота 233.1 мм 234.5 мм
Толщина 19.9 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 831 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~80.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.4 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.8 дБ 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 600:1
Цветовой охват sRGB 56% 58%
Охват Adobe RGB 38.7% 37.1%
Охват DCI-P3 37.4% -
Время отклика 34 мс 35 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 5 15" (AMD)
300 нит
Inspiron 15 5502
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 364 грамма 301 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 384
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD) +32%
1.108 терафлопс
Inspiron 15 5502
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 71.8 дБ 80.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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