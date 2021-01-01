Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Dell Vostro 15 5515
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
- На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7198 vs 4578 баллов
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Vostro 15 5515
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.63 кг
|Ширина
|356.7 мм
|356 мм
|Высота
|233.1 мм
|228.9 мм
|Толщина
|19.9 мм
|17.9 мм
|Площадь
|831 см2
|815 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|~82.4%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|40.8 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|500:1
|Цветовой охват sRGB
|56%
|54%
|Охват Adobe RGB
|38.7%
|-
|Охват DCI-P3
|37.4%
|-
|Время отклика
|34 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 95 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|364 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1063
1002
Geekbench 5 (многоядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +28%
4650
3635
Cinebench R23 (одноядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +10%
1212
1099
Cinebench R23 (многоядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +57%
7198
4578
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|71.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.3 мм
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да
|Да
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