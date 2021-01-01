Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 52 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 199% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 2436 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх Причины выбрать Dell XPS 13 9305 Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.16 и 1.7 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (52 и 45 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (601 и 831 см 2 )

) Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.16 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 302 x 199 x 15.8 мм Площадь 831 см2 601 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~81.1% Боковые рамки 5.7 мм 3.8 мм Цвета Серий, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 56% - Охват Adobe RGB 38.7% - Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит XPS 13 9305 н/д

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 52 Вт*ч Напряжение - 7.6 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 448 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) +32% 1.108 терафлопс XPS 13 9305 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4267 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 71.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.