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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Dell XPS 15 9510 (2021)

50 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
VS
68 из 100
Dell XPS 15 9510 (2021)
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
Dell XPS 15 9510 (2021)
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Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и Dell XPS 15 9510 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.7 и 1.81 кг)
Причины выбрать Dell XPS 15 9510 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 263-359% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9315 vs 7164 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (56 и 45 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15" (AMD)
vs
XPS 15 9510 (2021)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.81 кг
Ширина 356.7 мм 344.7 мм
Высота 233.1 мм 230 мм
Толщина 19.9 мм 18 мм
Площадь 831 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~89%
Боковые рамки 5.7 мм 4.3 мм
Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 56% -
Охват Adobe RGB 38.7% -
Охват DCI-P3 37.4% -
Время отклика 34 мс -
Максимальная яркость
IdeaPad 5 15" (AMD)
300 нит
XPS 15 9510 (2021) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 90 Вт
Вес зарядного устройства 364 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 712-1530 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1057-1740 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 2048
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD)
1.108 терафлопс
XPS 15 9510 (2021) +479%
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 71.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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