IdeaPad 5 15" (AMD) или XPS 17 9710 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 97 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Intel Core i9 11980HK Графика Radeon RX Vega 7 - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.7 и 2.21 кг)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (831 и 929 см2) Причины выбрать Dell XPS 17 9710 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 250-341% больше FPS в играх

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 52 Вт*ч большей батареей (97 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9759 vs 7293 баллов

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 2.21 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 374.4 x 248 x 19 мм Площадь 831 см2 929 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~90.3% Боковые рамки 5.7 мм 4.1 мм Цвета Серий, Синий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.8 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 56% - Охват Adobe RGB 38.7% - Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит XPS 17 9710 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 97 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 / 95 Вт 130 Вт Вес зарядного устройства 364 грамма 508 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 10-45 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 448 2048 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) 1.108 терафлопс XPS 17 9710 (2021) +454% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W, 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.8 дБ 78.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.