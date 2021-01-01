Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против Honor MagicBook 15 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
- На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 5048 баллов
Причины выбрать Honor MagicBook 15 (2021)
- Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.56 и 1.7 кг)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.56 кг
|Ширина
|356.7 мм
|357.8 мм
|Высота
|233.1 мм
|229.9 мм
|Толщина
|19.9 мм
|16.9 мм
|Площадь
|831 см2
|823 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|~81.6%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|40.8 дБ
|36.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1230:1
|Цветовой охват sRGB
|56%
|96.3%
|Охват Adobe RGB
|38.7%
|67.5%
|Охват DCI-P3
|37.4%
|65.4%
|Время отклика
|34 мс
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 / 95 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|364 грамма
|197 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1104
MagicBook 15 (2021) +17%
1289
Geekbench 5 (многоядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +14%
4860
4247
Cinebench R23 (одноядерный)
1176
MagicBook 15 (2021) +14%
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +42%
7164
5048
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|720-1395 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|930-1575 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|896
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Производительность GPU
1.108 терафлопс
MagicBook 15 (2021) +155%
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|71.8 дБ
|79.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|В клавиатуре
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.2 мм
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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