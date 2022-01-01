Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против HP Pavilion x360 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
- На 200% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 2428 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
- Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (716 и 831 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.61 кг
|Размеры
|356.7 x 233.1 x 19.9 мм
|324 x 221 x 18.7 мм
|Площадь
|831 см2
|716 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.7%
|~75.4%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|180°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|40.8 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|56%
|-
|Охват Adobe RGB
|38.7%
|-
|Охват DCI-P3
|37.4%
|-
|Время отклика
|34 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 / 95 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|364 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|6
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1098
1191
Geekbench 5 (многоядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +97%
4924
Cinebench R23 (одноядерный)
1178
1321
Cinebench R23 (многоядерный)
IdeaPad 5 15" (AMD) +200%
7293
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|12
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD) +32%
1.108 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|71.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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