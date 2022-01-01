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Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против HP Pavilion x360 14 (2021)

45 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15
VS
40 из 100
HP Pavilion x360 14 (2021)
Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
HP Pavilion x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 43 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) и HP Pavilion x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
  • На 200% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 2428 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (716 и 831 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15" (AMD)
vs
Pavilion x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.61 кг
Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 324 x 221 x 18.7 мм
Площадь 831 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~75.4%
Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Золотистый, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 56% -
Охват Adobe RGB 38.7% -
Охват DCI-P3 37.4% -
Время отклика 34 мс -
Максимальная яркость
IdeaPad 5 15" (AMD) +20%
300 нит
Pavilion x360 14 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 / 95 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 364 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 384
Блоки текстурирования (TMUs) 28 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 15" (AMD) +32%
1.108 терафлопс
Pavilion x360 14 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 71.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да -
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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