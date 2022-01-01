Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 60 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7293 vs 5282 баллов Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Легче – весит на 270 граммов меньше (1.43 и 1.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (60 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Имеет на 51% более четкий дисплей – 213 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (721 и 831 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.43 кг Размеры 356.7 x 233.1 x 19.9 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 831 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~83.3% Боковые рамки 5.7 мм 6.8 мм Цвета Серий, Синий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.8 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2520 x 1680 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 56% 100% Охват Adobe RGB 38.7% - Охват DCI-P3 37.4% - Время отклика 34 мс - Максимальная яркость IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит MateBook 14s +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 / 95 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства 364 грамма 241 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR4X Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 448 640 Блоки текстурирования (TMUs) 28 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20 Производительность GPU IdeaPad 5 15" (AMD) 1.108 терафлопс MateBook 14s +27% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 71.8 дБ 84.1 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 12.0 x 7.4 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.