Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 5 15” (Intel) или Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) против Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)

47 из 100
Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
VS
48 из 100
Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) и Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.7 и 2.1 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (57 и 50 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (833 и 1015 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 15” (Intel)
vs
Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.1 кг
Размеры 357.4 x 233.1 x 19.9 мм 399.3 x 254.3 x 19.8 мм
Площадь 833 см2 1015 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~81.2%
Боковые рамки 6 мм 8.2 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 56% -
Охват Adobe RGB 35% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 2 10
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1400 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 512
Блоки текстурирования (TMUs) 56 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
IdeaPad 5 15” (Intel) +97%
2.822 терафлопс
Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook 15 M513 vs Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
2. Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel) vs Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
3. Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel) vs Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
4. Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) vs Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
5. LG Gram 15 (2021) vs Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
6. Dell XPS 17 9720 (2022) vs Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook 17X (K1703, 12th Gen Intel) и Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры