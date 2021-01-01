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Lenovo IdeaPad 5 (15”) против Gigabyte G5 (2021)

49 из 100
Lenovo IdeaPad 5 (15”)
VS
65 из 100
Gigabyte G5 (2021)
Lenovo IdeaPad 5 (15”)
Gigabyte G5 (2021)
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Процессор Intel Core i5 11400H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 (15”) и Gigabyte G5 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 (15”)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.7 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (57 и 48.9 Вт*ч)
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (833 и 931 см2)
Причины выбрать Gigabyte G5 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 303% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3768 vs 935 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 (15”)
vs
G5 (2021)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.2 кг
Ширина 357.4 мм 361 мм
Высота 233.1 мм 258 мм
Толщина 19.9 мм 24.9 мм
Площадь 833 см2 931 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.6% ~72.1%
Боковые рамки 6 мм 7.8 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 56% 99%
Охват Adobe RGB 35% -
Максимальная яркость
IdeaPad 5 (15”)
300 нит
G5 (2021)
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
IdeaPad 5 (15”)
1261
G5 (2021) +14%
1433
Geekbench 5 (многоядерный)
IdeaPad 5 (15”)
2327
G5 (2021) +115%
5012
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
IdeaPad 5 (15”)
935
G5 (2021) +303%
3768

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 75 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 (15”)
2.822 терафлопс
G5 (2021) +164%
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Внизу экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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