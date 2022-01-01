Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) или Swift 3 (SF314-512) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Acer Swift 3 (SF314-512)

55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14
VS
52 из 100
Acer Swift 3 (SF314-512)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
Acer Swift 3 (SF314-512)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) и Acer Swift 3 (SF314-512) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7464 vs 6716 баллов
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-512)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.25 и 1.38 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
vs
Swift 3 (SF314-512)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.25 кг
Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 321 x 210 x 15 мм
Площадь 690 см2 674 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.1%
Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1412:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 74.3% -
Охват DCI-P3 72.2% -
Время отклика 40 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 376 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 640
Блоки текстурирования (TMUs) 56 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +100%
2.822 терафлопс
Swift 3 (SF314-512)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.7 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs Dell XPS 13 9310
3. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs ASUS ZenBook 14 UM425
4. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs Lenovo Yoga Slim 7 14" (Intel)
5. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs ASUS VivoBook S14 M433
6. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs Dell Latitude 3320
7. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) vs Lenovo Yoga Slim 7 Pro (14" AMD)
8. Acer Swift 3 (SF314-512) vs Apple MacBook Air (M2, 2022)
9. Acer Swift 3 (SF314-512) vs Asus Vivobook S14 OLED (12th Gen Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Swift 3 (SF314-512) и Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры