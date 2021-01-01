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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

60 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14
VS
66 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (56.5 и 49.9 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.29 кг
Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 690 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.4%
Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1412:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 99.5% 99.8%
Охват Adobe RGB 74.3% -
Охват DCI-P3 72.2% -
Время отклика 40 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 376 граммов 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +9%
2.822 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 76.7 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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