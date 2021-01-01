Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6.6 Вт*ч большей батареей (56.5 и 49.9 Вт*ч)

Сенсорный экран Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.29 кг Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 690 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.4% Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 - Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1412:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 99.8% Охват Adobe RGB 74.3% - Охват DCI-P3 72.2% - Время отклика 40 мс 35 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 300 нит Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 376 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 720-1395 МГц 450 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1278 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 896 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +9% 2.822 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.7 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 12.1 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.