Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 3456 x 2234 Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.38 и 2.1 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (690 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Комплектуется на 43.5 Вт*ч большей батареей (100 и 56.5 Вт*ч)

На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 7464 баллов

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 2.1 кг Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 690 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~86.2% Боковые рамки 5.3 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 45.5 дБ 37.4 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 3456 x 2234 Диагональ 14 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1412:1 25700:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 74.3% 88% Охват DCI-P3 72.2% 99.1% Время отклика 40 мс 67 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 300 нит MacBook Pro 16 (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства 376 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU - 450 МГц Boost частота GPU - 1296 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 2.822 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) +84% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.7 дБ 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 15.5 x 9.9 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.