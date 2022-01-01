Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Apple MacBook Pro 16 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Существенно легче – весит на 720 граммов меньше (1.38 и 2.1 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (690 и 882 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
- Комплектуется на 43.5 Вт*ч большей батареей (100 и 56.5 Вт*ч)
- На 59% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11873 vs 7464 баллов
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|2.1 кг
|Размеры
|312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|690 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~86.2%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|45.5 дБ
|37.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1412:1
|25700:1
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|74.3%
|88%
|Охват DCI-P3
|72.2%
|99.1%
|Время отклика
|40 мс
|67 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|140 Вт
|Вес зарядного устройства
|376 граммов
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.2 ГГц
|Ядер
|6
|10
|Потоков
|12
|10
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1721
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 16 (2021) +125%
12171
Cinebench R23 (одноядерный)
1509
Cinebench R23 (многоядерный)
11873
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|30 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|5 нм
|Частота GPU
|-
|450 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1296 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|5.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|64
Производительность GPU
2.822 терафлопс
5.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|76.7 дБ
|84.7 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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