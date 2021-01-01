Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) или Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)

60 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14
VS
52 из 100
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) и Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 213% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7464 vs 2387 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.13 и 1.38 кг)
  • Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (67 и 56.5 Вт*ч)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
vs
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.13 кг
Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 319 x 208 x 13.9 мм
Площадь 690 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~81.4%
Боковые рамки 5.3 мм 4.6 мм
Цвета Серий Серий, Фиолетовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 45.5 дБ 40.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1412:1 1103:1
Цветовой охват sRGB 99.5% 98.8%
Охват Adobe RGB 74.3% 69.7%
Охват DCI-P3 72.2% 68.5%
Время отклика 40 мс 38 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 376 граммов 220 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +236%
2.822 терафлопс
Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 76.7 дБ 87.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см 13.0 x 6.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Dell XPS 13 9305
2. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
4. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против ASUS ZenBook 14 UM425
5. Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Acer Swift X (SFX14-41G)
6. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Dell XPS 13 9305
7. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Apple MacBook Pro 14 (2021)
8. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против ASUS ZenBook 14 UM425
9. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
10. Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) против Asus ZenBook 14X OLED (UX5400, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel) и Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры