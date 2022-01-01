Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Батарея 56.5 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.38 и 1.87 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 15.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 41 Вт*ч)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (690 и 899 см 2 )

) Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell Inspiron 16 5625 Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.87 кг Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм Площадь 690 см2 899 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~82.6% Боковые рамки 5.3 мм 6.1 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 45.5 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3072 x 1920 Диагональ 14 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1412:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 74.3% - Охват DCI-P3 72.2% - Время отклика 40 мс 35 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 300 нит Inspiron 16 5625 300 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение - 11.25 В Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 376 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce MX550 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1065 МГц Boost частота GPU - 1320 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +4% 2.822 терафлопс Inspiron 16 5625 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 76.7 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 13.3 x 9.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.