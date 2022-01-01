Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) против Dell XPS 13 Plus 9320
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.23 и 1.38 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (588 и 690 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.23 кг
|Размеры
|312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм
|295.3 x 199.04 x 15.25 мм
|Площадь
|690 см2
|588 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~88.6%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|3.3 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|45.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1412:1
|2000:1
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|74.3%
|-
|Охват DCI-P3
|72.2%
|-
|Время отклика
|40 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.55 В
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 Вт
|Вес зарядного устройства
|376 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
XPS 13 Plus 9320 +10%
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
XPS 13 Plus 9320 +18%
6740
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1100 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
2.822 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC1319D
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W, 2x2.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|76.7 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|11.2 x 6.4 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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