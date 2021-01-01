Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Батарея 56.5 Вт*ч - 45 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.38 и 1.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (56.5 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Сенсорный экран

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (690 и 831 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.7 кг Размеры 312.2 x 221 x 15.9-17.9 мм 356.7 x 233.1 x 19.9 мм Площадь 690 см2 831 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.7% Боковые рамки 5.3 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 45.5 дБ 40.8 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1412:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 56% Охват Adobe RGB 74.3% 38.7% Охват DCI-P3 72.2% 37.4% Время отклика 40 мс 34 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) 300 нит IdeaPad 5 15" (AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 56.5 Вт*ч 45 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 / 95 Вт Вес зарядного устройства 376 граммов 364 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Radeon RX Vega 7 TGP - 10-45 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 720-1395 МГц 300 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 1600 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 896 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 (14" AMD) +155% 2.822 терафлопс IdeaPad 5 15" (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.7 дБ 71.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см 10.5 x 7.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.