Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.9 и 2.44 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 10095 баллов

На 257% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 350 нит

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 2.44 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 358.1 x 261.6 x 19.9 мм Площадь 894 см2 937 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~79.2% Боковые рамки 5.7 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 3 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 350 нит Predator Triton 500 SE +257% 1250 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 389 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 30 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1642 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 3.195 терафлопс Predator Triton 500 SE +294% 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 68.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.