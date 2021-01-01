IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) или Swift 3x (SF314-510G) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe MAX Graphics Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) На 103% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 4972 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (75 и 59 Вт*ч)

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (685 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.4 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм Площадь 894 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~78.9% Боковые рамки 5.7 мм 6.5 мм Цвета Серий Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1020:1 Цветовой охват sRGB 100% 96% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +17% 350 нит Swift 3x (SF314-510G) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 59 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 389 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Iris Xe MAX Graphics TGP 30 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1650 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 768 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +26% 3.195 терафлопс Swift 3x (SF314-510G) 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 1

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 68.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.