Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) против Acer Swift X SFX16-52G
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (75 и 52 Вт*ч)
- На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 8633 баллов
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.75 кг
|Размеры
|356 x 251 x 16.9-18.4 мм
|355.6 x 238.76 x 17.78 мм
|Площадь
|894 см2
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.1%
|~87.4%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|160°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|53 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|-
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|95 / 135 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|389 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Swift X SFX16-52G +17%
1640
Geekbench 5 (многоядерный)
Swift X SFX16-52G +39%
8547
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift X SFX16-52G +20%
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
10095
8633
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|30 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1550 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|32
Производительность GPU
3.195 терафлопс
3.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|68.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Да
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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