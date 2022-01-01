Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Intel Core i7 1260P Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (75 и 52 Вт*ч)

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 8633 баллов

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.75 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм Площадь 894 см2 849 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~87.4% Боковые рамки 5.7 мм 5.5 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 350 нит Swift X SFX16-52G +14% 400 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 52 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 389 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Intel Arc 3 A370M 4GB TGP 30 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 6 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1550 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 3.195 терафлопс Swift X SFX16-52G +8% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 68.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.