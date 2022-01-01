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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) против Acer Swift X SFX16-52G

55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16
VS
56 из 100
Acer Swift X SFX16-52G
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
Acer Swift X SFX16-52G
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Экран
Процессор Intel Core i7 1260P
Графика Intel Arc 3 A370M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) и Acer Swift X SFX16-52G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (75 и 52 Вт*ч)
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 8633 баллов
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.75 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
vs
Swift X SFX16-52G

Корпус

Вес 1.9 кг 1.75 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
Площадь 894 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~87.4%
Боковые рамки 5.7 мм 5.5 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 53 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 95 / 135 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 389 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 6 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1550 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
3.195 терафлопс
Swift X SFX16-52G +8%
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 5200 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 68.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Да Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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