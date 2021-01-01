IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Apple M1 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 GPU Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 7489 баллов

Комплектуется на 16.8 Вт*ч большей батареей (75 и 58.2 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 894 см 2 )

) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 227 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.4 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 894 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~79.4% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 53 дБ 41.9 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 350 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 389 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Apple M1 GPU TGP 30 Вт 10 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1278 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +23% 3.195 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 68.8 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.1 x 6.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.