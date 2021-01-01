IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) или ROG Zephyrus G14 GA401 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) На 111% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 4794 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 9% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 320 нит Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (713 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.6 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 324 x 220 x 19.9 мм Площадь 894 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~75.8% Боковые рамки 5.7 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53 дБ 52.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 845:1 Цветовой охват sRGB 100% 92.4% Охват Adobe RGB - 67.7% Охват DCI-P3 - 68.1% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +9% 350 нит ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 389 граммов 545 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 30 Вт 50 Вт Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1590 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1536 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 3.195 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA401 +53% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 68.8 дБ 77.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 10.4 x 6.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.