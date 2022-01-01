Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 75 Вт*ч - 41 Вт*ч 58 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1270P Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 59% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 220 нит Причины выбрать Dell Latitude 5530 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.59 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.59 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм Площадь 894 см2 835 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.4% Боковые рамки 5.7 мм 6.3 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +59% 350 нит Latitude 5530 220 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 41 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет - Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева - Мощность зарядки 95 / 135 Вт 60 / 65 / 90 Вт Вес зарядного устройства 389 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB TGP 30 Вт - Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +13% 3.195 терафлопс Latitude 5530 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 68.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.