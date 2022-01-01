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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) против Dell Latitude 5530

55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16
VS
45 из 100
Dell Latitude 5530
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
Dell Latitude 5530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 75 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) и Dell Latitude 5530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (75 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 189 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 59% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Latitude 5530
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.59 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (835 и 894 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
vs
Latitude 5530

Корпус

Вес 1.9 кг 1.59 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 357.9 x 233.3 x 20.77-22.15 мм
Площадь 894 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~80.4%
Боковые рамки 5.7 мм 6.3 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 53 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +59%
350 нит
Latitude 5530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева -
Мощность зарядки 95 / 135 Вт 60 / 65 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 389 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1380 МГц -
Boost частота GPU 1560 МГц -
FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +13%
3.195 терафлопс
Latitude 5530
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 68.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Да Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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