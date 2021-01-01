IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) или ENVY 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10095 vs 5002 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11.7 Вт*ч большей батареей (75 и 63.3 Вт*ч)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP ENVY 14 (2021) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (702 и 894 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.6 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 313.2 x 224 x 18 мм Площадь 894 см2 702 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~81% Боковые рамки 5.7 мм 5.8 мм Цвета Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53 дБ 48.7 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 350 нит ENVY 14 (2021) н/д

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 63.3 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 95 / 135 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 389 граммов 430 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TGP 30 Вт - Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1155 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +35% 3.195 терафлопс ENVY 14 (2021) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 68.8 дБ 82.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 7.5 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.