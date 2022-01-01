Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2520 x 1680 Процессор - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (84 и 75 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.99 кг Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 894 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~85.2% Боковые рамки 5.7 мм 6.4 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 160° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53 дБ 42.4 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2520 x 1680 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.9% Охват Adobe RGB - 65.1% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +17% 350 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 75 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 95 / 135 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 389 граммов 482 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX Vega 7 TGP 30 Вт 10-45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1600 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 448 Блоки текстурирования (TMUs) 64 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +188% 3.195 терафлопс MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 68.8 дБ 86 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Да Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 14.1 x 9.1 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.