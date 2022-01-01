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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) против Huawei MateBook 16 (2021)

55 из 100
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16
VS
54 из 100
Huawei MateBook 16 (2021)
Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
Huawei MateBook 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2520 x 1680
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) и Huawei MateBook 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (84 и 75 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)
vs
MateBook 16 (2021)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.99 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9-18.4 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм
Площадь 894 см2 895 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~85.2%
Боковые рамки 5.7 мм 6.4 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 160° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 53 дБ 42.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 94.9%
Охват Adobe RGB - 65.1%
Охват DCI-P3 - 63.1%
Время отклика - 34 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 95 / 135 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 389 граммов 482 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 10-45 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1600 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +188%
3.195 терафлопс
MateBook 16 (2021)
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 68.8 дБ 86 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Да Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 14.1 x 9.1 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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