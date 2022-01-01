Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Процессор - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10111 vs 8917 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.95 кг 1.9 кг Размеры 356 x 251 x 16.9 мм 356 x 251 x 16.9-18.4 мм Площадь 894 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.1% ~83.1% Боковые рамки 5.7 мм 5.7 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 44 дБ 53 дБ

Дисплей 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 350 нит IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки - 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 100 / 135 Вт 95 / 135 Вт Вес зарядного устройства 263 грамма 389 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 65 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1350 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1485 МГц 1560 МГц FLOPS 3.041 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 3.041 терафлопс IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD) +5% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77 дБ 68.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.