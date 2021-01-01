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Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) против Acer Swift 3x (SF314-510G)

63 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
VS
65 из 100
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
Acer Swift 3x (SF314-510G)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) и Acer Swift 3x (SF314-510G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2604 vs 1823 баллов
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (59 и 52.5 Вт*ч)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
vs
Swift 3x (SF314-510G)

Корпус

Вес 1.5 кг 1.4 кг
Ширина 321.5 мм 322.8 мм
Высота 217.5 мм 212.2 мм
Толщина 17.9-20.8 мм 17.95 мм
Площадь 699 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~78.9%
Боковые рамки 5.8 мм 6.5 мм
Цвета Серий Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 43.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1519:1 1020:1
Цветовой охват sRGB 61% 96%
Охват Adobe RGB 39% -
Охват DCI-P3 41.2% -
Время отклика 25 мс 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1650 МГц
FLOPS 0 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR4
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 768
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
н/д
Swift 3x (SF314-510G)
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 1

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 69.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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