Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) На 196% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7264 vs 2456 баллов

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 42 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Видеокарта показывает в среднем на 71-97% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.5 кг Размеры 321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 699 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~75.8% Боковые рамки 5.8 мм 7.1 мм Цвета Серий Черный, Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 43.6 дБ 42.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1519:1 932:1 Цветовой охват sRGB 61% 62.1% Охват Adobe RGB 39% 43% Охват DCI-P3 41.2% 41.6% Время отклика 25 мс 33 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 14” (AMD) 250 нит VivoBook Flip 14 TP470 250 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1650 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR4 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерных блоков 448 768 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 14” (AMD) 1.108 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 +129% 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 69.3 дБ 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.