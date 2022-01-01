Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7264 vs 4833 баллов

Сенсорный экран Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UX435 Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.29 и 1.5 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10.5 Вт*ч большей батареей (63 и 52.5 Вт*ч)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (635 и 699 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.29 кг Размеры 321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм 319 x 199 x 16.9 мм Площадь 699 см2 635 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~85.1% Боковые рамки 5.8 мм 4.6 мм Цвета Серий Белый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 43.6 дБ 41.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1519:1 897:1 Цветовой охват sRGB 61% 100% Охват Adobe RGB 39% - Охват DCI-P3 41.2% - Время отклика 25 мс 33 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 14” (AMD) 250 нит ZenBook 14 UX435 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение - 11.6 В Время полной зарядки 1:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce MX450 TGP 10-45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1600 МГц - FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти DDR4 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 448 896 Блоки текстурирования (TMUs) 28 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 14” (AMD) 1.108 терафлопс ZenBook 14 UX435 +155% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 69.3 дБ 58 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.5 x 7.5 см - Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.