Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея 52.5 Вт*ч - 40 Вт*ч 53 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) На 196% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7264 vs 2455 баллов

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.5 и 1.72 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 18-24% больше FPS в играх

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 40 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.72 кг Размеры 321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм 324.3 x 222.9 x 17-18.9 мм Площадь 699 см2 723 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~74.7% Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 43.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1519:1 400:1 Цветовой охват sRGB 61% 50% Охват Adobe RGB 39% - Охват DCI-P3 41.2% - Время отклика 25 мс 16 мс Максимальная яркость IdeaPad Flex 5 14” (AMD) +14% 250 нит Inspiron 14 5406 (2-in-1) 220 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 40 Вт*ч 53 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 1:30 ч. 4:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 348 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 448 384 Поддержка DirectX 12.1 12 Производительность GPU IdeaPad Flex 5 14” (AMD) +32% 1.108 терафлопс Inspiron 14 5406 (2-in-1) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 69.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.9 мм - Тачпад Размер 10.5 x 7.5 см 11.5 x 7.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.