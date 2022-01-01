Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) против HP ENVY x360 13 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
- На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7264 vs 5864 баллов
Причины выбрать HP ENVY x360 13 (2021)
- Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.32 и 1.5 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- На 300% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 250 нит
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (596 и 699 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|1.32 кг
|Размеры
|321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм
|306.5 x 194.5 x 16.5 мм
|Площадь
|699 см2
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.2%
|~81.8%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Золотистый
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|43.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1519:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|61%
|-
|Охват Adobe RGB
|39%
|-
|Охват DCI-P3
|41.2%
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ENVY x360 13 (2021) +29%
1413
Geekbench 5 (многоядерный)
4760
4564
Cinebench R23 (одноядерный)
ENVY x360 13 (2021) +20%
1444
Cinebench R23 (многоядерный)
7264
5864
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1100-1400 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|448
|768
|Поддержка DirectX
|12.1
|12
Производительность GPU
1.108 терафлопс
ENVY x360 13 (2021) +53%
1.69 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|69.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.9 мм
|-
|Размер
|10.5 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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