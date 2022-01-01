Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Flex 5 14” (AMD) или IdeaPad 3i Gen 6 (14") – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) против 3i Gen 6 (14")

48 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
VS
48 из 100
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14
Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) и 3i Gen 6 (14") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
  • На 186% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7264 vs 2542 баллов
  • Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 38 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
vs
IdeaPad 3i Gen 6 (14")

Корпус

Вес 1.5 кг 1.5 кг
Размеры 321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм 324.2 x 215.7 x 19.9 мм
Площадь 699 см2 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~77.2%
Боковые рамки 5.8 мм 7.2 мм
Цвета Серий Серий, Синий, Желтый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 43.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1519:1 -
Цветовой охват sRGB 61% -
Охват Adobe RGB 39% -
Охват DCI-P3 41.2% -
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1600 МГц -
FLOPS 1.108 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 896
Блоки текстурирования (TMUs) 28 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
1.108 терафлопс
IdeaPad 3i Gen 6 (14") +155%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 69.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.9 мм -
Тачпад
Размер 10.5 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MacBook Pro 14 (2021) vs IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
2. Yoga Slim 7 14" (AMD) vs IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
3. Pavilion x360 14 (2021) vs IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
4. Swift 3 (SF313-53) vs IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
5. Swift 3 (SF314-59) vs IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
6. IdeaPad 3 (15", AMD) vs IdeaPad 3i Gen 6 (14")
7. IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) vs IdeaPad 3i Gen 6 (14")
8. IdeaPad 1 14” (Intel) vs IdeaPad 3i Gen 6 (14")

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и Flex 5 14” (AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры