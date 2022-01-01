Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD) против 3i Gen 6 (14")
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (AMD)
- На 186% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7264 vs 2542 баллов
- Комплектуется на 14.5 Вт*ч большей батареей (52.5 и 38 Вт*ч)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
- Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|1.5 кг
|Размеры
|321.5 x 217.5 x 17.9-20.8 мм
|324.2 x 215.7 x 19.9 мм
|Площадь
|699 см2
|699 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.2%
|~77.2%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий
|Серий, Синий, Желтый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|43.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1519:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|61%
|-
|Охват Adobe RGB
|39%
|-
|Охват DCI-P3
|41.2%
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|348 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
4912
Cinebench R23 (одноядерный)
1390
Cinebench R23 (многоядерный)
IdeaPad Flex 5 14” (AMD) +186%
7264
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|-
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|32
Производительность GPU
1.108 терафлопс
IdeaPad 3i Gen 6 (14") +155%
2.822 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|69.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.9 мм
|-
|Размер
|10.5 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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