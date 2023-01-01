Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) против Apple MacBook Air (M2, 2022)

48 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9110 vs 7954 баллов
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 310 граммов меньше (1.24 и 1.55 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (654 и 704 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.55 кг 1.24 кг
Размеры 313.1 x 224.9 x 17.8 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 704 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~82%
Боковые рамки 5.8 мм 5.6 мм
Цвета Серий, Синий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 8 (4P + 4E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Apple M2 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1456 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 8 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8)
0.54 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +456%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) vs Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
2. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) vs Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
3. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) vs LG Gram 2-in-1 14" (2023)
4. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) vs Yoga 6 (13”, Gen 8)
5. Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) vs Slim 3i (15″, Gen 8)
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Pro 14 (2021)
7. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Dell XPS 15 9520 (2022)
8. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Microsoft Surface Pro 8
9. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Asus Zenbook 14 OLED (UX3402)
10. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3")
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и Lenovo IdeaPad Flex 5 (14″ Gen 8) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры